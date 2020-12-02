Власти Испании решили ограничить передвижение между регионами на праздники из-за пандемии

МАДРИД, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Испании ограничивает передвижение между регионами из-за пандемии коронавируса на время рождественских праздников. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр здравоохранения королевства Сальвадор Ильа.

"Мы приняли важное решение о рождественских праздниках, - сказал глава ведомства. - Мы можем подытожить его одной фразой: на Рождество мы остаемся дома". "С 23 декабря по 6 января нельзя будет покидать автономные сообщества", - отметил он, добавив, что исключение сделано для "семейных встреч". Кроме того, данная мера не распространяется на Канарские и Балеарские острова, которые работают над собственными ограничениями.

В ходе совместных обедов и ужинов по случаю праздников разрешены встречи группами не более 10 человек, учитывая детей. В Рождество и новогоднюю ночь комендантский час вступит в силу в 01:30 по местному времени. Ильа также посоветовал регионам отказаться от проведения мероприятий с большими скоплениями людей. Студентам, возвращающимся на праздники домой, рекомендуется за 10 дней до этого "максимально ограничить свои контакты", уточнил министр.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 1,66 млн случаев заражения, свыше 45,7 тыс. пациентов умерли. В конце октября правительство вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая 2021 года.