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Пандемия COVID-19

В ООН заявили, что РФ стала единственной страной, предложившей свою вакцину организации

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что ведется обсуждение этого предложения с Россией и ВОЗ

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Другие страны, помимо России, пока не предлагали сотрудникам Организации Объединенных Наций (ООН) свою вакцину. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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"Мне известно только о российском предложении вакцины от коронавируса для сотрудников ООН, - отметил он. - Мы ведем обсуждение этого предложения с Российской Федерацией и ВОЗ".

В среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко совместно с РФПИ и российским постпредством при ООН провели для стран - членов организации презентацию российской вакцины "Спутник V".

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РоссияПандемия COVID-19
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