Врачи Петербурга рекомендуют делать прививку от гриппа перенесшим коронавирусную инфекцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Прививку против гриппа рекомендуется делать через две недели после выздоровления перенесшего коронавирус пациента. Об этом сообщил и. о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в среду.

"Коронавирус не дает индульгенцию от инфицирования другими возбудителями, в том числе и от гриппа. Конечно же, возможно развитие гриппозной инфекции, поэтому вакцинация рекомендована. Сроки ее проведения - не ранее двух недель после выписки, после восстановления", - сказал Лиознов.

По его словам, в этом году в Петербург придут три новых штамма вируса гриппа. "В целом, в этом нет ничего необычного - вирус меняется, вирус мутирует, и это вполне характерно для него, - сказал Лиознов. - Но для нас важно сказать о том, что к этим трем возбудителям, поскольку они новые, совершенно нет иммунитета у нашего населения. И второй важный момент, почему мы призываем вакцинироваться, - это чтобы предупредить развитие гриппа на фоне коронавирусной инфекции".

Как рассказала в эфире телепрограммы начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева, кампания вакцинации против гриппа в Петербурге еще не закончена, она продлится до середины декабря. "На 1 декабря у нас привито более 2 млн 700 тыс. граждан - это взрослые и дети. И в сравнении с прошлым годом эта цифра больше на 200 тыс. [горожан]. То есть, сейчас привито где-то 51% от численности населения", - уточнила Соловьева.

Она также отметила, что сезон заболевания гриппом еще не наступил, подъем заболеваемости гриппом обычно происходит в январе. "Эпидподъема гриппа и ОРВИ, превышения этих порогов мы не наблюдаем", - добавила представитель комитета по здравоохранению.

По последним данным, в Петербурге выявили 133 288 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 75 064 человека, умерли 5 599 пациентов. За последние сутки в городе выявили 3 684 случая заражения.