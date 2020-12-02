В Нью-Йорке заявили, что 15 декабря получат вакцину Pfizer и BioNTech на 170 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Власти штата Нью-Йорк получат в свое распоряжение достаточное количество доз вакцины, разработанной американской компанией Pfizer и ее германского партнера BioNTech, для вакцинирования 170 тыс. человек. Об этом сообщил в среду губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter.

"Первая поставка вакцины в Нью-Йорк рассчитана на 170 тыс. [человек]. Федеральное правительство США распределяет вакцину исходя из численности населения каждого штата", - информировал Куомо. "Мы ожидаем, что в случае утверждения стандарта безопасности и эффективности [препарата] груз поступит 15 декабря", - добавил губернатор.

По его словам, администрация США планирует к концу декабря распределить 40 млн доз вакцины, рассчитанных на 20 млн человек. "Это 6% населения страны", - уточнил губернатор.

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн американской компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США назначило на 10 декабря заседание по вопросу одобрения применения вакцины, разработанной Pfizer и германской BioNTech. Фирмы подали соответствующую заявку в управление 20 ноября. Позже заявку на одобрение своей вакцины направили еще несколько компаний. Ранее сообщалось, что власти США рассчитывают уже 11 или 12 декабря начать вакцинацию жителей страны от коронавируса.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.