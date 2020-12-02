Дефицит противовирусных лекарств выявлен в частных аптеках Кировской области

КИРОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области потребовали от частных аптек устранить дефицит противовирусных лекарств. Об этом сообщается в среду на сайте правительства региона.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в конце ноября проверили порядка 100 аптек и выяснили, что в 80% аптек региона отсутствуют противовирусные препараты для лечения коронавируса. Также "Арбидол" и его аналоги были только в 32% аптек, рекомбинатный интерферон - менее чем в 46% аптек.

"В государственной аптечной сети для розничной продажи имеются все необходимые лекарственные препараты для лечения COVID-19. В частной аптечной сети дефицит лекарственных препаратов существует. Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов указал на необходимость устранения дефицита и более детальной работы с поставщиками лекарственных средств", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Кировской области порядка 500 частных аптечных организаций, они не подведомственны министерству здравоохранения региона и самостоятельно формируют запас лекарственных препаратов.

Кировская область получила из федерального бюджета более 47 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов, проходящих лечение от COVID-19 на дому. На 2 декабря медицинские организации региона выписали 19 282 рецепта. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы выписанные врачом лекарственные препараты из аптеки по рецепту забирали и приносили пациенту на дом волонтеры и социальные работники.

В Кировской области, где в начале прошлого месяца выявляли ежедневно более 70 случаев заражения коронавирусом, с октября отмечается рост заболеваемости. По состоянию на 2 декабря в регионе выявлены 245 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания, на стационарном лечении находятся 4 045 человек, в амбулаторных условиях проходят лечение 10 375 пациентов. В регионе до 14 января запрещены массовые мероприятия, мероприятия с очным участием граждан, действует масочный режим, детям запрещено посещение торговых центров без родителей, ограничена работа кафе и ресторанов.