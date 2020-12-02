В презентации российской вакцины "Спутник V" в ООН приняли участие более 50 стран

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

Согласно данным ТАСС, для участия в мероприятии зарегистрировались представители 55 государств, в том числе КНДР, Египта, Белоруссии, Алжира, Катара, Индии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Сингапура, Таиланда и Сирии. К онлайн-встрече также присоединились представители руководства ООН, ВОЗ, Красного Креста и других международных организаций.

Многие из них смогли задать вопросы представителям РФ о российской вакцине, ее стоимости и готовности к производству в других странах.

Как сообщил участникам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, стоимость российской вакцины от коронавируса "Спутник V" составит менее $10 за дозу, что дешевле других вакцин от коронавируса. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что производство вакцины планируется увеличить как в России, так и за рубежом.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Гамалеи. Сейчас она проходит пострегистрационные испытания, в которых только в России принимают участие 40 тыс. добровольцев. Клинические испытания препарата, помимо России, также проходят в Белоруссии, Бразилии, Индии и ОАЭ.