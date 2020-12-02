Калининградские власти опровергли данные о платных домашних заданиях для школьников

КАЛИНИНГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Комитет образования Калининграда опроверг сообщения о якобы взимании платы со школьников за выполнение домашних заданий на онлайн-платформах в период обучения в дистанционном формате. Домашние задания ученикам вообще не задавались, сообщила журналистам в среду председатель комитета Татьяна Петухова.

Во вторник в социальных сетях и СМИ появились сообщения о том, что ученикам школы номер 38 в Калининграде предоставлялась возможность бесплатно выполнять домашние задания на одной из образовательных платформ с 8:00 до 16:00, а затем нужно было покупать подписку.

"Мы осуществили проверку, потому что с 1 декабря школьники обучаются в очном формате, и понимаем, что ситуация требует пояснения, прежде всего, для родителей. Первое, это то, что, если говорить конкретно о 38 школе, домашние задания в период организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий не задавали педагоги", - сказала Петухова.

Она подчеркнула, что эти данные подтверждаются "Электронным журналом". Петухова уточнила, что педагоги использовали цифровые платформы Учи.ру и SkySmart, которые прежде всего предназначены для проверки знаний учеников во время урока. При этом платформа SkySmart, например, с 8:00 до 16:00 используется бесплатно, и педагоги пользовались этим ресурсом примерно до 14:00. "Поэтому, естественно, ни о какой плате мы здесь не говорим", - подчеркнула Петухова, предположив, что, возможно, кто-то из учеников решил выполнить уже после занятий задание, которое нужно было сделать во время урока, и уже тогда столкнулся с необходимостью оплаты.

Председатель комитета образования Калининграда добавила, что в период дистанционных занятий учителя в Калининграде не выставляли школьникам неудовлетворительные отметки, все имели возможность свободно ознакомиться с конспектами уроков через "Электронный журнал".

Как сообщалось ранее, из-за ситуации с распространением нового коронавируса ученики 6-10 классов школ Калининграда с 16 по 30 ноября учились в дистанционном формате. С 1 декабря все школы города вернулись в стандартный режим работы с очными занятиями для всех учащихся.