В АТОР считают, что новогодние ограничения в Петербурге снизят турпоток на 90%

"Многие ждали декабря, когда ситуация с новогодними праздниками станет более понятной. Активность мы заметили только в последние дни в связи с окончанием периода бронирования туров по акции с кешбэком. Спрос на Москву на новогодний период уже снизился на 90%. Аналогичные цифры мы увидим и по Санкт-Петербургу. Останутся туристы, которые все же отправятся в Петербург на праздники, чтобы просто ходить по городу. Но абсолютное большинство аннулирует туры", - считает генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Снижение туристического потока в новогодние праздники в Петербурге прогнозируют и другие операторы. Так, в "Алеан" считают, что ограничения больше всего скажутся на туризме в первой половине каникул.

"Безусловно, это не самый позитивный сценарий для туристической отрасли накануне высокого новогоднего сезона. Самое жесткое для туристов в этих ограничениях - это неработающие рестораны с 30 по 3 января. Предвидим, что туристы будут переносить даты поездок на вторую половину новогодних каникул, если, конечно, отели не решат вопрос с доставкой в номера, особенно в новогоднюю ночь. И если это устроит самих путешественников", - сообщили в пресс-службе "Алеан".

При этом в "Интуристе" отмечают, что туристы, которые приобрели туры с невозвратными билетами, не будут их отменять. "По нашему опыту, туристы, которые уже приобрели авиатуры на невозвратных тарифах, не будут от них отказываться. Однако введенные ограничения сразу приостановят новые бронирования. Повышенным спросом в этом году пользовался отдых в санаториях и отелях Ленинградской области. Очевидно, многие туристы предпочтут переориентироваться на объекты размещения в области и аренду частных коттеджей, расположенных за КАД, в том числе на местных горнолыжных курортах",- цитирует АТОР пресс-службу туроператора.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили о беспрецедентных ограничениях на период новогодних каникул, запретив работу кафе, ресторанов, музеев, театров и концертов в период с 30 декабря по 10 января. С 4 декабря запрещается доступ посетителей в аквапарки и океанариумы, в здания торговых центров. Приостанавливается работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств. Запрещается доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами и другими творческими организациями.