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МВД Франции проведет проверки в 76 мечетях, подозреваемых в антигосударственной пропаганде

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен заявил, что "государственные службы начнут массированную и беспрецедентную акцию по борьбе с попранием принципов Французской Республики"

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Франции готовятся осуществить программу мер по контролю над 76 мечетями, в которых ведется пропаганда радикального исламизма. Об этом заявил в среду на своей странице в Twitter министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

"В соответствии с моими распоряжениями государственные службы начнут массированную и беспрецедентную акцию по борьбе с попранием принципов Французской Республики", - сообщил министр. Он уточнил, что в этой связи "в ближайшие дни будет проведен контроль 76 подозреваемых в этом мечетей". "И те, которые следует закрыть, мы закроем", - заверил глава МВД.

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