Власти Турции планируют начать вакцинацию населения от коронавируса с 11 декабря

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в среду, что вакцинация населения республики от коронавируса нового типа начнется с 11 декабря. Об этом сообщает телеканал NTV .

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

Глава Минздрава также пояснил, что в числе первых вакцинировать будут сотрудников медицинской сферы, а также граждан старше 65 лет.

Ожидается, что к 11 декабря в Турцию будет поставлена первая партия китайской вакцины от коронавируса.

По словам Коджи, затем вакцину применять начнут на людях младше 65 лет, но с наличием хронических заболеваний.

В конце ноября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вакцинация в стране будет бесплатной.

Между тем 25 ноября глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что в республике в ближайшее время начнутся токсикологические испытания российской вакцины.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне и июле.