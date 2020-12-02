В Госдуму вносят законопроект о сертификатах на продукты для малообеспеченных

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР, а также члены Совета Федерации Сергей Леонов и Иван Абрамов в четверг внесут в Госдуму законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале опубликовал в среду замруководителя фракции, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В ЛДПР предлагают предоставлять сертификат совершеннолетним гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. Согласно законопроекту, сумма такого сертификата будет равняться 25% размера регионального прожиточного минимума. Эта мера адресной социальной поддержки носит заявительный характер, а порядок предоставления сертификата будет установлен кабмином. При этом полномочия по назначению сертификатов и их выдаче предлагается передать на региональный уровень. Реализацию предложенной нормы авторы предлагают финансировать за счет субвенций из федерального бюджета.

В пояснительной записке авторы инициативы ссылаются на опыт Москвы и Калининградской области. "Продуктовый социальный сертификат уже много лет реализуется в Москве и является полноценной заменой устаревшей продовольственной корзины, содержание которой возмущало малообеспеченных граждан", - считают разработчики документа.

"Введение на федеральном уровне адресной социальной поддержки в виде продовольственного сертификата в период сложной эпидемиологической ситуации и, как следствие, снижения доходов населения является крайне важной и своевременной мерой", - уверены либерал-демократы.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности ранее подготовила отрицательный отзыв на законопроект. В кабмине указывают, что "в пояснительной записке к законопроекту не обоснованы ключевые параметры нового правового инструмента социальной поддержки", в частности, номинальная стоимость продовольственного сертификата, сроки его действия и т. д. В финансово-экономическом обосновании авторы указали, что введение сертификатов потребует ежегодного выделения из бюджета 200 млрд рублей. "В качестве источника указанных расходов предлагается использовать средства Фонда национального благосостояния, однако это не соответствует целям его управления, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации", - сказано в тексте отзыва.