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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

Общее число умерших из-за инфекции в городе достигло 9 126

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 73. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. Всего за время пандемии в столице умерло 9 126 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

На 2 декабря в Москве было зафиксировано более 617,4 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечилось порядка 465 тыс. пациентов.

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РоссияПандемия COVID-19
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