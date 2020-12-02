СМИ: в Канаде одобрят вакцину от Pfizer в самое ближайшее время

ОТТАВА, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты канадского министерства здравоохранения должны одобрить применение вакцины от нового коронавируса, разработанной компанией Pfizer, в самое ближайшее время. Об этом в среду сообщил телеканал CBC со ссылкой на источник в ведомстве.

Более точных сроков не называется. Ранее канадскому регулятору заявки на одобрение применения своей вакцины от коронавируса направили также компании Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

На прошлой неделе представитель Минздрава Канады Суприя Шарпа сообщила, что в ведомстве планируют до 25 декабря одобрить использование в стране как минимум одной вакцины от заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. По ее словам, первым канадский сертификат, скорее всего, получит препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

В среду британское независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) первым в мире одобрило использование вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Согласно промежуточным результатам, риск заразиться коронавирусом при применении этой вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки.