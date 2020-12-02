Власти США намерены в феврале обеспечить вакциной от COVID-19 100 млн человек в стране

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Власти США рассчитывают к концу февраля 2021 года обеспечить вакциной от нового коронавируса примерно 100 млн человек в стране. Об этом заявил в среду на брифинге в Пентагоне американский иммунолог Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых, которые участвуют в государственной программе "Операция невероятная скорость" по разработке и распространению вакцины.

"В конце февраля мы, возможно, вакцинируем 100 млн человек", - сказал он. По словам Слауи, препарат в первую очередь получат лица, которые находятся в зоне риска. В их числе пожилые, сотрудники сферы здравоохранения и чрезвычайных служб. Специалист пояснил, что речь идет о вакцинах, которые разрабатывают компании Moderna и Pfizer. Предполагается, что одному человеку потребуется две дозы одного из препаратов.

Как отметил Слауи, при содействии военных США, как ожидается, в стране до конца текущего года "будет распределено достаточно вакцины, чтобы иммунизировать 20 млн человек". "Это 40 млн доз", - пояснил специалист. Как он добавил, в январе планируется доставить 60 млн доз препарата, чтобы сделать прививки 30 млн человек, а в феврале - еще 100 млн доз для 50 млн человек.

"Есть шанс, что в феврале у нас будет в наличии больше доз вакцины", - сказал он. Слауи уточнил, что речь может идти о препарате, который разрабатывает американская корпорация Johnson & Johnson. Брифинг был посвящен вопросам, касающимся распространения вакцины от коронавируса в США при содействии военных, трансляцию вели на сайте Пентагона.

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн компании Moderna, $456 млн - Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.