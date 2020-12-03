Более 25 тыс. площадок в мире проведут тест по истории в День Неизвестного Солдата

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Молодежный парламент при Государственной Думе организует международную акцию "Тест по истории Великой Отечественной войны" в отмечаемый в четверг День Неизвестного Солдата. Тестирование проведут более 25 тыс. площадок по всей России, оно будет также доступно в онлайн-формате, сообщила ТАСС председатель Молодежного парламента Мария Воропаева.

"Мы проводим тест уже в шестой раз, начиная с 2015 года. В этом году хотели его проводить в апреле, но так случилось, что его перенесли на декабрь и специально выбрали дату - День Неизвестного Солдата. <…> В этом году мы зарегистрировали уже 25 тыс. площадок, это в два раза превышает то, что было в прошлом году", - сказала она. Согласно информации с сайта проекта, участие в акции примут жители Армении, Великобритании, Дании, Израиля, США и других стран.

По словам Воропаевой, тест будет содержать 30 вопросов различной сложности - какие-то вопросы являются достаточно простыми и рассчитаны на широкий круг участников, другие - требуют более углубленных знаний. "Тест посвящен всему периоду жизни страны с 1941 по 1945 годы, он будет содержать вопросы и о Неизвестном солдате, и о событиях и героях Великой Отечественной войны. Это не только боевые действия, это в том числе и культура, это и научные открытия", - пояснила председатель Молодежного парламента. Тестирование является бесплатным, его сможет пройти любой желающий либо в 11:00 по местному времени на одной из площадок, либо в течение дня на сайте проекта. Вопросы подготовлены профессорско-преподавательским составом Военного университета Министерства обороны РФ.

Воропаева добавила, что участникам теста будет представлен фильм о неизвестном солдате. "Когда мы занялись проблемой Неизвестного солдата, мы много искали в сети, какие есть информационные материалы по этому поводу. К сожалению, мы не нашли ничего подходящего для молодежи. Есть документальные фильмы, которые посвящены истории создания мемориала у Кремлевской стены - Могилы Неизвестного солдата - каким образом она появилась, чья это была идея. Но нет картин, раскрывающих проблему, кто такой Неизвестный солдат. Мы с коллегами бросили клич ребятам в регионах, так у нас получился достаточно объемный по географическому охвату фильм - от Сахалина до Калининграда, всего 14 регионов", - поделилась собеседница агентства.

Как рассказала председатель Молодежного парламента, съемки проходили и в местах, где непосредственно шли военные действия - там показаны захоронения солдат; и снимали также регионы, где находился тыл, но жили и живут семьи солдат, пропавших без вести. Участие в фильме приняли ветераны, научные сотрудники, музейные работники, поисковики и медийные лица. Экспертную поддержку оказало Российское военно-историческое общество, проверившее факты, содержащиеся в ленте на достоверность.

Всероссийский тест по истории был выбран для показа картины, хронометраж которой составил менее 30 минут, чтобы как можно большее число граждан смогло ознакомиться с вопросом. Лента будет доступна к просмотру на YouTube, а после пандемии организаторы планируют проводить и показы фильма офлайн, также они надеются, что его возьмут на вооружение учителя.

Мероприятия Поискового движения

Поисковое движение России подготовило ко Дню Неизвестного Солдата 130 памятных мероприятий во всех федеральных округах, сообщается на сайте движения. Пройдут традиционные Уроки мужества в школах, будут организованы выставочные проекты. А в Ленинградской области и Ингушетии состоятся открытия мемориалов, посвященных памяти павших защитников Отечества.

Церемонии захоронения останков погибших на войне солдат, найденных впоследствии поисковиками, пройдут в Рязанской и Тамбовской областях, Краснодарском крае, Республике Башкортостан. Состоится также передача личных вещей и архивных документов об установленных судьбах бойцов родственникам погибших. Такие встречи состоятся в Ивановской, Ленинградской, Тюменской, Свердловской областях, Республике Башкортостан, Республике Мордовия и Красноярском крае.

День Неизвестного Солдата отмечается 3 декабря, он был установлен Указом президента России в 2014 году по инициативе Поискового движения России. В этот день в 1966 году в ознаменование 25-летней годовщины разгрома фашистских войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. 8 мая 1967 году на месте захоронения был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного Солдата".