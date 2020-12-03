В Москве простятся с президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Прощание с президентом Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина Ириной Антоновой, которая умерла 30 ноября в возрасте 98 лет, пройдет в Москве в четверг. Оно состоится в закрытом формате из-за пандемии.
"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией прощание состоится в закрытом формате в музее в узком кругу близких людей", - сообщили в пресс-службе музея.
О смерти Антоновой стало известно 1 декабря. Директор Пушкинского музея Марина Лошак сообщила ТАСС, что Ирины Александровны не стало вечером 30 ноября. Причиной смерти в музее назвали коронавирус на фоне заболеваний сердечно-сосудистой системы. В пресс-службе сообщили, что Ирина Александровна, согласно ее желанию, будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с матерью и мужем. Источник из окружения Антоновой рассказал ТАСС, что ее прах будет захоронен 4 декабря.
Ирина Александровна была легендой и опорой музейного дела и отечественной культуры в целом, ее высоко ценили не только в России, но и по всему миру. Благодаря ей ГМИИ стал музеем международного значения, а ее смерть - в полном смысле уход человека-эпохи, считают ее друзья и коллеги. Соболезнования в связи с уходом Антоновой выразили первые лица государства, руководители крупнейших музеев, ее друзья и коллеги.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Ирины Александровны. Как сказал ранее журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент очень хорошо знал Антонову, неоднократно бывал у нее в музее и ценил ее экспертное глубочайшее знание.
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей телеграмме отметил, что Ирина Александровна была замечательным ученым-искусствоведом, выдающимся представителем отечественного и мирового музейного сообщества. По его словам, Антонова "проявила себя и как яркий общественный деятель, осуществляла проекты, которые вызывали большой интерес у всех ценителей искусства".
Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что, посвятив свою жизнь музейному делу, Ирина Александровна стала легендой, сочетавшей высочайший профессионализм, гражданскую ответственность, исключительную преданность музейному делу.
Совершившая переворот в музейном деле
Антонова была из тех людей, которые являются олицетворением культуры России. Она обладала утонченностью и необыкновенной силой духа, отметил президент Российской академии художеств Зураб Церетели. По его словам, в ней уникально соединялись аристократизм, интеллигентность, утонченность и необыкновенная сила духа, характера.
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что именно Ирина Александровна превратила ГМИИ им. Пушкина в музей, который вошел в высшую лигу мирового музейного сообщества. По его словам, Антонова "еще в советское время поняла, что музей - это не просто место, где хранятся экспонаты того или иного уровня, но некий миссионерский институт, который занимается просвещением, воспитанием, научными исследованиями".
Деятельность Антоновой оказала влияние на развитие музейного дела в России, отчасти совершив в нем переворот, считает директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин. Он выступил с инициативой учреждения на фестивале "Интермузей" премии имени Ирины Антоновой за достижения в области развития музейного дела. Левыкин планирует направить соответствующее обращение в Министерство культуры РФ.
Жизнь как подарок
В интервью ТАСС Ирина Александровна как-то сказала, что "когда тебе 95, можно уже не говорить ничего либо только чистую правду". Все, что сверх 70 лет, она называла "премией, бонусом" - подарком, которым нужно распорядиться с умом. Меняется шкала ценностей: "меньше суетишься, отметаешь лишнее".
Отвечая на вопрос, в чем же ее "формула энергичности", Ирина Александровна говорила, что нет никаких заранее сформулированных позиций в жизни. Главное - делать то, что любишь, и не терять те ценности, в которые веришь.
Антонова считала, что лучше жить так, словно никогда не умрешь. И добавляла, что это не означает, что нужно расслабиться и ничего не делать - наоборот, нужно каждый день "совершать маленький шажок вперед, чтобы завтра продвинуться еще дальше". Говорила, ей некогда думать о смерти, потому что слишком много незавершенных дел. И она активно занималась этими делами до последнего.
В марте этого года, когда из-за коронавируса ввели ряд ограничений и закрыли музеи, Ирина Александровна рассказывала, что она все равно активно работает, находясь дома - готовит и записывает новые лекции. И в таком же рабочем режиме отметила 20 марта свой 98-й день рождения. В июле Пушкинский музей вновь распахнул двери для посетителей, и, конечно, одной из первых в нем была и Антонова. Рассуждая о пандемии, она говорила, что такой период не может длиться бесконечно. И была уверена, что люди после разлуки с культурой еще больше захотят пойти в музей.