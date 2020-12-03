В Москве простятся с президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Прощание с президентом Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина Ириной Антоновой, которая умерла 30 ноября в возрасте 98 лет, пройдет в Москве в четверг. Оно состоится в закрытом формате из-за пандемии.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией прощание состоится в закрытом формате в музее в узком кругу близких людей", - сообщили в пресс-службе музея.

О смерти Антоновой стало известно 1 декабря. Директор Пушкинского музея Марина Лошак сообщила ТАСС, что Ирины Александровны не стало вечером 30 ноября. Причиной смерти в музее назвали коронавирус на фоне заболеваний сердечно-сосудистой системы. В пресс-службе сообщили, что Ирина Александровна, согласно ее желанию, будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с матерью и мужем. Источник из окружения Антоновой рассказал ТАСС, что ее прах будет захоронен 4 декабря.

Ирина Александровна была легендой и опорой музейного дела и отечественной культуры в целом, ее высоко ценили не только в России, но и по всему миру. Благодаря ей ГМИИ стал музеем международного значения, а ее смерть - в полном смысле уход человека-эпохи, считают ее друзья и коллеги. Соболезнования в связи с уходом Антоновой выразили первые лица государства, руководители крупнейших музеев, ее друзья и коллеги.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Ирины Александровны. Как сказал ранее журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент очень хорошо знал Антонову, неоднократно бывал у нее в музее и ценил ее экспертное глубочайшее знание.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей телеграмме отметил, что Ирина Александровна была замечательным ученым-искусствоведом, выдающимся представителем отечественного и мирового музейного сообщества. По его словам, Антонова "проявила себя и как яркий общественный деятель, осуществляла проекты, которые вызывали большой интерес у всех ценителей искусства".

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что, посвятив свою жизнь музейному делу, Ирина Александровна стала легендой, сочетавшей высочайший профессионализм, гражданскую ответственность, исключительную преданность музейному делу.

Совершившая переворот в музейном деле

Антонова была из тех людей, которые являются олицетворением культуры России. Она обладала утонченностью и необыкновенной силой духа, отметил президент Российской академии художеств Зураб Церетели. По его словам, в ней уникально соединялись аристократизм, интеллигентность, утонченность и необыкновенная сила духа, характера.