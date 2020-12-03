В России пройдет тест "Доступная среда"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Тотальный тест "Доступная среда" состоится в России 3 декабря, для участников подготовлены вопросы на тему организации доступной среды для людей с инвалидностью и навыков общения с ними. Об этом ТАСС сообщили организаторы проекта.

"В Международный день инвалидов, 3 декабря, пройдет ежегодный Тотальный тест "Доступная среда". У каждого будет возможность проверить свои знания на тему создания условий для комфортной жизни людей с инвалидностью в городском пространстве в рамках Тотального теста "Доступная среда", а также пройти тренинг на тему инклюзивного общения", - сообщили организаторы.

Отмечается, что участие в тестировании могут принять все желающие, акция предполагает дистанционный формат. Время начала теста единое для всех российских регионов: в 8:30 мск начнется трек для школьников и студентов, в 10:30 мск - для взрослой аудитории. Тест для учащихся содержит 30 вопросов, для взрослых - 50.

"Первый Тотальный тест "Доступная среда" в 2019 году показал, что данная тема интересна представителям разных сфер деятельности - образования, культуры, сферы услуг, органов исполнительной власти, добровольческим организациям и многим другим неравнодушным гражданам. В акции приняло участие более 14 тыс. человек из 72 регионов страны. В этом году мы ожидаем, что своим участием свой вклад в создание условий доступной среды внесут более 30 тыс. человек", - отметила руководитель проекта, управляющий директор Академии доступной среды, эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения Валерия Юртаева.

Разбор теста проведут инклюзивные эксперты из восьми федеральных округов в рамках проекта "Программа развития инклюзивных экспертов: новые возможности для реабилитации и трудоустройства волонтеров с инвалидностью" при поддержке и с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.

Как указано на сайте акции, по итогам теста будет сформирован рейтинг субъектов РФ по уровню вовлеченности регионов в мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов и других категорий маломобильных групп населения.