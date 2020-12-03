В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях и ПТС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Изменения в водительских удостоверениях, паспорте транспортного средства (ПТС) и свидетельстве о регистрации машины вступили в силу с 3 декабря.

Согласно приказу МВД, утвержденным главой ведомства Владимиром Колокольцевым, теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения расположены надписи на трех языках - русском, английском и французском.

Кроме того, в документе также уточняется перечень сведений, которые необходимо внести в форму ПТС и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также в образец водительского удостоверения. В свидетельстве о регистрации транспортного средства должны быть указаны данные о мощности его двигателя, а для транспортных средств, которые стоят на учете на ограниченный срок - сведения о сроке государственной регистрации. Меняется и инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.

Ранее замначальника Управления регистрационно-экзаменационной деятельности, технадзора и оказания госуслуг ГУОБДД МВД России Сергей Фомочкин в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что перевод водительского удостоверения на английский и французский язык сделан "по многочисленным обращениям наших граждан, которые активно используют российские водительские удостоверения за рубежом, и в целях снятия возможного недопонимания при общении с моими коллегами за рубежом мы приняли решение ввести эти записи, чтобы этот документ однозначно трактовался и дорожными полицейскими за рубежом как водительское удостоверение", сказал он.

Он добавил, что водителям, у которых уже имеется удостоверение, не потребуется его менять. "Все полученные ранее и оформленные документы будут действовать до окончания срока действия", - сказал Фомочкин.