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Умер экс-президент Франции Жискар д'Эстен

О смерти 94-летнего политика сообщило агентство France-Presse
Бывший президент Франции Жискар д'Эстен AP Photo/Michel Euler
Описание
Бывший президент Франции Жискар д'Эстен
© AP Photo/Michel Euler

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен (занимал пост в 1974-1981 годах) умер в возрасте 94 лет в среду. Об этом в среду сообщили в агентстве France-Presse по ссылкой на окружение политика.

Сообщается, что бывший президент политик скончался в своем имении Отон, расположенном в департаменте Луар и Шер. В середине ноября Жискар д'Эстен был госпитализирован в одну из больниц города Тура на западе Франции в связи с сердечной недостаточностью. 14 сентября этого года бывшего президента также госпитализировали в Париже из-за легочной инфекции. Тогда он прошел курс лечения в госпитале имени Жоржа Помпиду.

Валери Жискар Д'Эстен, находившийся на посту президента в течение семи лет, с 1974 по 1981 год, принадлежал к числу самых авторитетных французских политиков. Участник освобождения Парижа в годы Второй мировой войны, министр в правительстве генерала Шарля де Голля, бывший глава Франции, до конца дней входил в состав Французской академии.

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