В Адыгее фестиваль молодых дизайнеров "Этномода" завершился гала-показом коллекций мира

МАЙКОП, 3 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "Этномода", организатором которого выступили Адыгейский госуниверситет и Российский союз молодежи при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи, завершился в среду гала-показом 15 лучших коллекций. Шестая по счету "Этномода" объединила более 200 молодых дизайнеров из 18 стран мира, сообщила ТАСС дизайнер-модельер из Майкопа, создатель лаборатории моды и платформы по продвижению молодых дизайнеров SuzieM FashionLAB Сусанна Макерова.

"Наш фестиваль завершился гала-показом 15 коллекций молодых модельеров, признанных жюри лучшими. Отмечены коллекции авторов, представляющих разных уголки планеты. Буйство красок и образов с этноэлементами поражает и ошеломляет. Все участники, представившие коллекции, очно и заочно, конечно, получат памятные сертификаты участника и сувенир в виде маленькой статуэтки "Этномода", а призеры и победители - авторскую статуэтку ручной работы с собирательным образом богини деревьев из адыгского эпоса "Нарты" - символом женской мудрости и красоты", - рассказала Макерова.

В этом году "Этномода" подтвердила статус международного фестиваля и по форме, и по содержанию, объединив участников из Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. В связи с пандемией коронавируса и требованиями Роспотребнадзора фестиваль прошел частично в формате онлайн, частично - в традиционном, на сцене госфилармонии республики. Организаторам фестиваля удалось перевести ограничения в связи пандемией в "плюс", расширив географию участников, а также вдвое - до 200 - их число. Даже "на удаленке", не приехав в Адыгею, молодые и талантливые дизайнеры смогли заявить о себе и сделали это качественно, пояснила Макерова.

Двухдневный фестиваль был очень насыщенным: показы коллекций, мастер-классы: "Экономические перспективы внедрения этностилистики в современную индустрию моды" от члена жюри Алессандры Ванетти (Италия), а также "Роль современных технологий в развитии модных тенденций в одежде" от члена жюри Юлии Сунцевой (Пермь), своп-вечеринка в новом Арт-пространстве и гала-показ. Дизайнеры из разных уголков планеты продемонстрировали 58 коллекций, прет-а-порте с этническими мотивами в современной интерпретации, традиционный национальный костюм, сценический костюм с элементами этно, этноперформанс и прикладное декоративное творчество. Внеконкурсной номинацией стала номинация "Фэшн-фотография".

О поддержке дизайнеров

В SuzieM Art/room на своп-вечеринке молодые дизайнеры окунулись в атмосферу искусства и образов, прогулялись по тротуарам Нью-Йорка, Бостона, Парижа, Москвы и примерили интерактивные авторские футболки из лимитированной серии. В рамках конкурса впервые были оценены работы молодых дизайнеров с особенностями из Колумбии и России: "Этномода" стала одной из первых площадок для реализации новой инициативы по развитию инклюзивной моды.

Ивент поддержали и пожелали удачи участникам Джулия Кернер - австрийский дизайнер, признанный лучшей на международном уровне за дизайнерские инновации в области 3D-печати; Барбара Чимино, основатель и владелец крупнейшей фирмы Yamamay; Роберто Пьяцца - известный аргентинский дизайнер; Иниро Цусида - директор двух колледжей моды в Японии; Нияз Эрдоган, известный турецкий дизайнер, участник международных недель моды.

"Как сказал председатель жюри - аналитик и историк моды, ведущий эксперт страны по оценке и отбору дизайнерских коллекций Александр Хилькевич, такого масштаба и размаха этнической моды ещё не было никогда. Все члены жюри отметили очень высокий уровень, охват и масштабы фестиваля, и мы планируем расти дальше", - добавила Макерова.

Прямая трансляция фестиваля велась на YouTube-каналах Адыгейского государственного университета, Российского союза молодежи и площадке "Российской студенческой весны" во "ВКонтакте". Только на канале РСМ она собрала более 70 тыс. просмотров.

О фестивале

Адыгейский госуниверситет получил грант в размере 2,4 млн рублей на реализацию масштабного проекта, реализуемого для развития творческого потенциала молодежи и поддержки национальной культуры, традиций. Впервые творческий конкурс "Этномода" состоялся в 2015 году в рамках всероссийского фестиваля "Студенческая весна на Кавказе", который был организован Адыгейским госуниверситетом при поддержке Российского союза молодежи (РСМ). Сегодня "Этномода" - это центральное мероприятие направления "Оригинальный жанр" федеральной программы поддержки студенческого творчества "Российская студенческая весна" Российского союза молодежи.