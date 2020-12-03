"Изменения и преемственность". Каким запомнят президента Жискар д'Эстена

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Национальное собрание Франции на своем заседании в среду поздно вечером почтило минутой молчания память бывшего президента страны Валери Жискар д'Эстена, умершего ранее в этот же день от осложнений после заражения коронавирусом.

На семилетнее правление Жискар д'Эстена в 1974-1981 годах, третьего президента в истории Пятой республики, основанной де Голлем, пришлись реформы, без которых трудно было бы представить себе современную Францию. В годы его пребывания в Елисейском дворце был снижен избирательный возраст до 18 лет, прекратилось чрезмерное вмешательство государства в процессы экономики. Во внешней политике он отстаивал необходимость диалога между Востоком и Западом.

Жискар д'Эстен принадлежал к поколению людей, пришедших в университетские аудитории с полей Второй мировой войны. В августе 1944 года он участвовал в освобождении Парижа от немецкой оккупации, затем вступил в Первую французскую армию под командованием генерала де Латра де Тассиньи. В армейских приказах отмечалась "необычайная отвага" 18-летнего сержанта. Он первым ворвался в Кобленц на своем танке и за проявленную доблесть был награжден Военным крестом.

Рядом с де Голлем

Де Голль назвал его своим "лучшим казначеем". В 1962 году он доверил 36-летнему политику руководство министерством финансов."Чтобы заинтересовать генерала экономикой, ему надо было объяснить, почему финансы не менее важны для обороны, чем армия, - вспоминал один из сотрудников аппарата правительства. - У Жискара это получалось".

Генерала он всегда считал своим крестным отцом в политике. Именно де Голль пригласил его в правительство. "В течение семи лет мне было доверено управлять французским бюджетом от его имени, - вспоминал Жискар д'Эстен. - Я знал, что для модернизации Франции семи лет мало, но у меня был образец для подражания - сам де Голль".

В Елисейский дворец пешком

В 1974 году Жискар д'Эстен стал президентом. Верность истокам не помешала новому главе Елисейского дворца выработать собственный стиль в политике. Актам Республики он придал подчеркнуто деловой характер, подтверждая свой предвыборной лозунг: изменения и преемственность.

Уже на церемонии инаугурации 27 мая он произвел "мягкую революцию". В тот день он утром покинул свой прежний дом - министерство финансов - за рулем автомобиля. Оставив машину у театра Мариньи, новый президент прошел оставшийся путь до Елисейского дворца пешком. По завершения церемонии он также совершил пешую прогулку по Елисейским полям - к Триумфальной арке.

Создатель Музея д'Орсе

Внешнеэкономические условия его президентства едва ли можно назвать благоприятными: в то семилетие мир пережил сразу два нефтяных шока. "С учетом всех обстоятельств мне кажется, что мы справились неплохо", - говорил затем Жискар д'Эстен.