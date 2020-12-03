"Изменения и преемственность". Каким запомнят президента Жискар д'Эстена

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Национальное собрание Франции на своем заседании в среду поздно вечером почтило минутой молчания память бывшего президента страны Валери Жискар д'Эстена, умершего ранее в этот же день от осложнений после заражения коронавирусом.
На семилетнее правление Жискар д'Эстена в 1974-1981 годах, третьего президента в истории Пятой республики, основанной де Голлем, пришлись реформы, без которых трудно было бы представить себе современную Францию. В годы его пребывания в Елисейском дворце был снижен избирательный возраст до 18 лет, прекратилось чрезмерное вмешательство государства в процессы экономики. Во внешней политике он отстаивал необходимость диалога между Востоком и Западом.
Жискар д'Эстен принадлежал к поколению людей, пришедших в университетские аудитории с полей Второй мировой войны. В августе 1944 года он участвовал в освобождении Парижа от немецкой оккупации, затем вступил в Первую французскую армию под командованием генерала де Латра де Тассиньи. В армейских приказах отмечалась "необычайная отвага" 18-летнего сержанта. Он первым ворвался в Кобленц на своем танке и за проявленную доблесть был награжден Военным крестом.
Рядом с де Голлем
Де Голль назвал его своим "лучшим казначеем". В 1962 году он доверил 36-летнему политику руководство министерством финансов."Чтобы заинтересовать генерала экономикой, ему надо было объяснить, почему финансы не менее важны для обороны, чем армия, - вспоминал один из сотрудников аппарата правительства. - У Жискара это получалось".
Генерала он всегда считал своим крестным отцом в политике. Именно де Голль пригласил его в правительство. "В течение семи лет мне было доверено управлять французским бюджетом от его имени, - вспоминал Жискар д'Эстен. - Я знал, что для модернизации Франции семи лет мало, но у меня был образец для подражания - сам де Голль".
В Елисейский дворец пешком
В 1974 году Жискар д'Эстен стал президентом. Верность истокам не помешала новому главе Елисейского дворца выработать собственный стиль в политике. Актам Республики он придал подчеркнуто деловой характер, подтверждая свой предвыборной лозунг: изменения и преемственность.
Уже на церемонии инаугурации 27 мая он произвел "мягкую революцию". В тот день он утром покинул свой прежний дом - министерство финансов - за рулем автомобиля. Оставив машину у театра Мариньи, новый президент прошел оставшийся путь до Елисейского дворца пешком. По завершения церемонии он также совершил пешую прогулку по Елисейским полям - к Триумфальной арке.
Создатель Музея д'Орсе
Внешнеэкономические условия его президентства едва ли можно назвать благоприятными: в то семилетие мир пережил сразу два нефтяных шока. "С учетом всех обстоятельств мне кажется, что мы справились неплохо", - говорил затем Жискар д'Эстен.
В области культуры французское общество обязано ему принятием решения о строительстве Музея д'Орсе. Собранная в этой знаменитой галерее коллекция французских импрессионистов - крупнейшая в мире.
Он также сдержал обещание упразднить цензуру в кинематографе. В июне 1974 года едва вступивший на свой пост президент республики разрешил демонстрацию на широком экране фильма "Эммануэль". Его предвыборное обещание об отмене цензуры позволило выпустить эту ленту в обычный прокат лишь с незначительными купюрами.
В его правление была разрешена упрощенная процедура развода по взаимному согласию. В эти же годы впервые прекратилось уголовное преследование за совершение абортов.
Он прислушивался к разным группам сограждан. В 1978 году третий президент Пятой республики провел первый большой ежегодный прием в саду Елисейского дворца. На такие приемы приглашались затем несколько тысяч гостей из всех регионов Франции.
Дом - весь мир
Желание Жискар д'Эстена играть роль посредника в отношениях с Востоком было по душе далеко не всем союзникам на Западе. Однако даже критики были вынуждены со временем признать справедливость его суждений и шагов. "Франция стремится и должна быть собеседником мира", - считал экс-президент. Этим принципам он оставался верен до конца дней. Весной 2015 года в разгар антироссийской кампании западных стран он побывал с визитом в Москве, подчеркнув, что санкции против России "не отвечают интересам Европы и противоречат международному праву". Крым, напоминал политик, стал принадлежать России еще несколько веков назад.
Валери Жискар д'Эстен убеждал также западные страны содействовать возобновлению членства России в Группе восьми. Россия как полноправный член "восьмерки" должна сама решать, участвовать ей в заседаниях этой международной группы или нет, считал бывший французский лидер. Это мнение было более чем авторитетным: международную группу, в которой представлены ведущие экономики мира, за многие годы до этого создавал он сам.