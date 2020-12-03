В Якутии планируют организовать дополнительное профобучение 1 тыс. бойцов студотрядов

ЯКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. В Якутии планируют организовать в 2021 году дополнительное профессиональное обучение тысячи бойцов студенческих отрядов, это вдвое больше показателя 2020 года, сообщил ТАСС в четверг руководитель штаба Якутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Айсен Соловьев.

"У нас стоит план организовать курсы по дополнительному обучению одной тысячи бойцов из студенческих отрядов согласно потребности наших работодателей. Эта цифра больше показателей 2020 года в два с лишним раза - в этом году было обучено более 400 человек", - сказал Соловьев.

По его словам, в декабре планируется начать пробное обучение примерно 20 человек. Оно должно пройти при поддержке регионального Центра опережающей профессиональной подготовки совместно с образовательными организациями среднего профессионального образования Якутии.

"Курсов много по строительному направлению - электросварщик, штукатур, маляр, каменщик, бетонщик, облицовщик, а также по сервисному направлению", - добавил Соловьев.

Ранее власти сообщали, что в регионе в связи с закрытием границ в условиях пандемии коронавируса образовался кадровый дефицит в строительной отрасли, который планируется устранить благодаря студентам и безработным. В 2020 году всего было трудоустроено свыше 5,2 тыс. бойцов студотрядов на строительных, промышленных предприятиях, в учреждениях здравоохранения и предприятиях дорожного хозяйства.