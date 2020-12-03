NYT: число госпитализированных с коронавирусом в США впервые превысило 100 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Число пациентов, госпитализированных с осложнениями, вызванными коронавирусом, превысило в США 100 тыс. впервые с начала пандемии. Об этом сообщила в среду газета The New York Times .

По ее данным, к вечеру среды лечение в больницах проходят 100 226 человек с подтвержденным заражением коронавирусом, из них почти 20 тыс. находятся в отделениях реанимации. Газета приводит данные, согласно которым весной и летом текущего года число единовременно находившихся в больницах пациентов с COVID-19 не превышало 60 тыс.

Ранее стало известно о том, что суточное число смертей пациентов, заразившихся коронавирусом, приблизилось в США к пиковым показателям. По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, 1 декабря в США умерли 2 597 пациентов с коронавирусом. Рекордно высокий уровень по этому показателю был достигнут 15 апреля - 2 607 летальных исходов.

В целом в США, по информации университета, зарегистрировано более 13,9 млн случаев заражения, умерли 273 170 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.