МВД расширило список нарушений ПДД, за которые будут начислять штрафные баллы на экзамене

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Список нарушений ПДД, за которые будут начислять штрафные балы при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения, расширен с 37 до 41 пункта. Об этом говорится в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средством, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, за совершение каждой ошибки экзаменуемому начисляются штрафные баллы. По три балла будет начислено за выезд на перекресток при образовавшемся заторе и создание помехи движению транспорта в поперечном направлении; за нарушение правил остановки или стоянки, не включение сигнала поворота при перестроении, выбор скорости движения без учета дорожных и метеорологических условий, а также за другие ошибки, прописанные в новом регламенте. Всего их семь. По два балла будет начислено за восемь ошибок, перечисленных в регламенте, по одному - за семь. Согласно документу, экзамен будет считаться несданным, если экзаменуемому начислено пять и более штрафных баллов.

Кроме того, МВД предлагает автоматически прерывать экзамен, если испытуемый будет пользоваться мобильным телефоном, что считается грубым нарушением. "Проведение экзамена останавливается, выставляется оценка "не сдал" в случае, когда экзаменуемый пользовался телефоном либо иным техническим устройством, позволяющим вести переговоры", - сказано в положениях проекта.

Там также отмечается, что экзамен автоматически считается проваленным, если экзаменуемый при выполнении его практической части не пристегнулся ремнем безопасности. В настоящий момент эта ошибка на практическом экзамене относится к категории средних, за нее начисляются штрафные баллы, однако сдача экзамена не прекращается. Новый документ предусматривает 19 грубых ошибок, за совершение которых экзамен будет автоматически прерван.

Планируется, что новый административный регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.