РЖД заплатит 180 тыс. рублей за гибель медведицы с медвежатами на путях в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровске обязал РЖД выплатить 180 тыс. рублей за гибель медвежьей семьи под колесами грузового поезда в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Хабаровский транспортный прокурор в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к ОАО "РЖД" о взыскании ущерба, причиненного источником повышенной опасности животному миру. Центральный районный суд г. Хабаровска Хабаровского края исковые требования удовлетворил в полном объеме", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в июне этого года на железнодорожном перегоне Корфовская - Кругликово Дальневосточной железной дороги на территории заказника "Хехцирский". Грузовой поезд сбил находившихся на путях медведицу и двух медвежат. Они погибли от полученных травм. Ущерб животному мир составил 180 тыс. рублей. Еще один медвежонок выжил, его доставили в реабилитационный центр "Утес". "Мы пытались его спасти в течение двух недель. Делали все возможное, но травмы он получил слишком серьезные, он погиб", - сообщили ТАСС в центре.