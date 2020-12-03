Главный инфекционист США призвал американцев отказаться от поездок на Рождество

"Мое нынешнее обращение будет схоже с тем, о чем мы просили [американцев] в преддверии Дня благодарения (26 ноября - прим. ТАСС). Откажитесь от поездок, насколько это возможно", - указал Фаучи. Он также подчеркнул, что жителям США следует по возможности избегать праздничных вечеринок с большим количеством гостей и отметить Рождество в кругу ближайших родственников.

"Я знаю, что это нелегко, и хочется пригласить в гости друзей и знакомых, но, к сожалению, это ставит вас в опасное положение", - подчеркнул Фаучи. По его словам, даже в случае отказа от поездок и вечеринок с большим количеством посетителей американцам не следует забывать о необходимости носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

По словам Фаучи, властям США лишь предстоит оценить последствия празднования Дня благодарения, которые будут понятны лишь спустя "две-три недели после праздника". В преддверии Дня благодарения Центры по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США призвали американцев отметить праздник с домочадцами и не ездить к родным в связи с продолжающимся распространением в стране нового коронавируса.

Тем не менее, по данным федерального Управления по безопасности на транспорте, американцы не прислушались к этим рекомендациям. Накануне праздника, то есть 25 ноября, был зафиксирован пиковый показатель числа авиапассажиров в Соединенных Штатах за период с марта. Воздушным транспортом в этот день в стране воспользовались 1 070 967 человек.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано более 13,9 млн случаев заражения, умерли 273 300 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.