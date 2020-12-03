В Гидрометцентре сообщили, что большую часть России ожидает аномальная погода

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Аномально теплая погода прогнозируется в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО), где температура будет выше нормы на 4-14 градусов, а также в некоторых районах Западной, Средней Сибири и Якутии. Юг Урала и регионы Приволжского федерального округа (ПФО), напротив, ожидает аномальный холод, который к выходным доберется и до центра страны, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Северо-Западном федеральном округе воздушные массы юго-западного происхождения, поэтому там температура будет заметно выше нормы. В Санкт-Петербурге температура будет выше нормы на 4 градуса до конца начала следующей недели, в Мурманской области, Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Псковской областях - на 6-14 градусов выше нормы. Там до оттепелей", - сказал он.

По словам Вильфанда, температурные аномалии также ожидают ряд регионов азиатской части России. "На азиатской территории, Западная Сибирь, Средняя Сибирь, запад Якутии, аномально теплая погода тоже", - отметил Вильфанд.

Аномальный холод

В ряде регионов России, напротив, погода будет аномально холодной в ближайшие дни.

"Холодно на юге Западной Сибири, в Приволжском федеральном округе, на южной половине Урала. Там до 20 градусов мороза и даже ниже", - сообщил Вильфанд.

Погодные аномалии придут и в центр европейской части России к выходным - температура будет ниже нормы на 1-2 градуса, отметил метеоролог.