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В Гидрометцентре сообщили, что большую часть России ожидает аномальная погода

В центре европейской части страны к выходным прогнозируется температура на 1-2 градуса ниже нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Аномально теплая погода прогнозируется в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО), где температура будет выше нормы на 4-14 градусов, а также в некоторых районах Западной, Средней Сибири и Якутии. Юг Урала и регионы Приволжского федерального округа (ПФО), напротив, ожидает аномальный холод, который к выходным доберется и до центра страны, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Северо-Западном федеральном округе воздушные массы юго-западного происхождения, поэтому там температура будет заметно выше нормы. В Санкт-Петербурге температура будет выше нормы на 4 градуса до конца начала следующей недели, в Мурманской области, Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Псковской областях - на 6-14 градусов выше нормы. Там до оттепелей", - сказал он.

По словам Вильфанда, температурные аномалии также ожидают ряд регионов азиатской части России. "На азиатской территории, Западная Сибирь, Средняя Сибирь, запад Якутии, аномально теплая погода тоже", - отметил Вильфанд.

Аномальный холод

В ряде регионов России, напротив, погода будет аномально холодной в ближайшие дни.

"Холодно на юге Западной Сибири, в Приволжском федеральном округе, на южной половине Урала. Там до 20 градусов мороза и даже ниже", - сообщил Вильфанд.

Погодные аномалии придут и в центр европейской части России к выходным - температура будет ниже нормы на 1-2 градуса, отметил метеоролог.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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