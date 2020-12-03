Эксперт считает, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в ближайшее время

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Замедление темпов распространения коронавируса в России связано с тем, что появились предпосылки выхода на плато, оно может быть достигнуто уже в ближайшее время. Таким мнением с ТАСС поделился доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы распространения коронавирусной инфекции в России замедляются, однако в регионах ситуация разная.

"Это (замедление темпов распространения коронавируса - прим. ТАСС) связано с тем, что в эту волну пока еще плато не достигнуто, но, по крайней мере, есть такие предпосылки, что может произойти в ближайшее время снижение", - сообщил он.

По мнению Карабиненко, это также связано и с более активным формирование коллективного иммунитета.

О снижении темпов

В среду федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 25 345 выявленных за сутки случаях заражения, что стало минимумом с 25 ноября. За последние недели это по меньшей мере третий случай, когда штаб отчитывается о резком снижении числа заболевших именно в среду. Так, 18 ноября стало известно о 20 985 заразившихся - минимуме с 11 ноября, которое также было средой. При этом по вторникам Роспотребнадзор часто сообщает об уменьшении количества проведенных в стране тестов на коронавирус.