Потерпевший просит взыскать с Кокорина и Мамаева 1 млн рублей за моральный ущерб

МОСКВА, 3 декабря./ТАСС/. Виталий Соловчук, выступающий в качестве потерпевшего по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, направил в суд иск о взыскании со своих обидчиков 1 млн рублей в качестве морального ущерба. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с содержанием искового заявления.

"Истец Соловчук просит взыскать с Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда", - сказал источник. В суде по иску назначена беседа на 14 декабря.

3 августа Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву, брату футболиста Александра Кокорина Кириллу и их знакомому Протасовицкому и зачитал новый, согласно которому все трое оправданы по статье о хулиганстве. Их действия суд квалифицировал по ст. 115 УК РФ ("Побои"), они получили по году исправительных работ. В связи с этим Мамаев, как и Протасовицкий с Кириллом Кокориным, могут рассчитывать на реабилитацию и требовать компенсации. Защита футболистов обжалует приговор в кассационной инстанции.