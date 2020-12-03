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Почти 30 тыс. человек переписали в труднодоступных районах Чукотки

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

ТАСС, 3 декабря. Всероссийская перепись населения завершилась в труднодоступных районах Чукотки - по предварительным данным, переписано более 29 тыс. человек, сообщается в четверг в официальном аккаунте правительства Чукотского АО в Instagram.

"По предварительным данным, переписано 29,4 тыс. человек, 87,4% от организованного плана переписи без учета города Анадыря и поселка Угольные Копи. Для жителей Анадыря и Угольных Копей перепись состоится в апреле 2021 года", - говорится в сообщении.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, но в некоторых отдаленных и труднодоступных регионах страны она началась еще 1 октября 2020 года, так как провести перепись в них в короткие сроки невозможно. Как отмечают в Росстате, произошедший из-за пандемии коронавируса перенос переписи на 2021 год не отразится на качестве данных и не увеличит стоимость мероприятий. Предварительные итоги переписи будут подведены осенью следующего года, а окончательные результаты планируют опубликовать в четвертом квартале 2022 года.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
Пандемия COVID-19
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