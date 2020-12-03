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Пандемия COVID-19

Yonhap: Южная Корея договорилась о приобретении вакцины компании AstraZeneca

Ранее власти Южной Кореи сообщали, что намерены вакцинировать не менее 44 млн граждан

СЕУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Республика Корея подписала соглашение о поставке вакцин против коронавируса с британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом сообщил в четверг агентству Yonhap представитель Минздрава страны.

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По его данным, правительство официально объявит об этом на следующей неделе. Источник на назвал подробности сделки, включая сумму контракта, объем и сроки планируемых поставок.

Вакцина, разработанная AstraZeneca в ходе третьего этапа клинических испытаний показала эффективность 70-90%, отмечает Yonhap. Для обеспечения иммунитета от COVID-19 одному человеку требуется две дозы препарата. Ранее компания сообщила, что стоимость одной дозы составит от $3 до $5.

По данным агентства, Южная Корея ведет переговоры с пятью производителями вакцин, включая Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и Novavax. Основными преимуществами вакцины, созданной AstraZeneca, являются низкая цена и простые условия хранения - от +2 до +8 градусов, что значительно облегчает логистику и распределение препарата. Вакцина Pfizer, например, должна храниться при температуре в -70 градусов.

Ранее власти Южной Кореи сообщали, что намерены вакцинировать не менее 44 млн граждан при общем населении в 53 млн. На это будет выделено около $820 млн.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом 35,7 тыс. человек, умерли 529.

Теги
Республика КореяПандемия COVID-19
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