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Пандемия COVID-19
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Мишустин поручил до 8 декабря утвердить правила доставки вакцины против коронавируса

Сводный доклад о выполнении данных поручений Минздрав и Роспотребнадзор будут представлять в правительство на регулярной основе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту до 8 декабря утвердить временные правила доставки вакцины для профилактики коронавирусной инфекции в регионы России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в четверг.

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"Председатель правительства Михаил Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил, которые будут регламентировать вопросы доставки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Поручение адресовано Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту. Срок его исполнения - 8 декабря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сводный доклад о выполнении данных поручений Минздрав и Роспотребнадзор будут представлять в правительство на регулярной основе.

Согласно пояснительной записке, губернаторам регионов необходимо продолжить работу по обеспечению медпомощи и лекарствами зараженных коронавирусной инфекцией, проходящим лечение дома. Кроме того, губернаторам необходимо следить за принимаемыми санитарно-эпидемиологическими мерами.

1 декабря на заседании координационного совета глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что логистические цепочки поставок препарата в регионы отработаны.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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