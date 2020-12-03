В ноябре коронавирусом в мире заразились столько же, сколько за первые 4 месяца пандемии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в ноябре возросло на 17,3 млн. Это сразу на 5,6 млн больше прошлого максимума, зафиксированного в октябре, и примерно столько же, сколько выявили в первые месяцы пандемии - с марта по июль, следует из подсчетов ТАСС. В относительном выражении прирост также увеличился - с 35% до 38%.

Число жертв по сравнению с октябрем увеличилось в 1,7 раза - в ноябре было зарегистрировано около 280 тыс. летальных исходов. Однако на фоне стремительного роста заболеваемости летальность новой инфекции продолжает снижаться и уже составляет 2,3%. В прошлом месяце она была на уровне 2,7%, в начале пандемии - 3,6%.

Заметно возросло число выздоровевших - на 8,5 млн человек, то есть на 3,5 млн больше, чем в октябре. Однако доля вылечившихся снизилась из-за высокой заболеваемости - с 66,8% до 64%.

В Европе, где коронавирус стремительно распространялся в октябре, ситуацию удалось стабилизировать почти повсеместно, за исключением Германии, Италии и Польши. Но заболеваемость вновь стала расти в Америке - например, в США в сутки выявляют почти вдвое больше заразившихся, чем в прошлом месяце, - а также Азии.

Эпицентр в Америке

Америка снова стала эпицентром пандемии - к концу ноября она обошла Европу по числу выявляемых случаев заражения. Это произошло в основном за счет США, где фиксируется уже третий подъем заболеваемости.

За месяц число заболевших в Соединенных Штатах увеличилось на 47% (против 25% в октябре), и сейчас там ежедневно выявляют 170-180 тыс. инфицированных.

Коронавирус вернулся в Канаду, несмотря на закрытые границы: если в сентябре там выявляли по 2 тыс. случаев заражения в сутки, то сейчас - 5-6 тыс. Число заболевших за месяц возросло сразу на 60%.

Снова растет заболеваемость в Бразилии и Мексике, которые, как казалось, пережили пик эпидемии. По сравнению с октябрем показатели там увеличились на 15-20%.

Стабилизация в Европе

Вместе с тем в большинстве стран Европы число выявляемых случаев заражения снизилось в несколько раз. Так, во Франции, где в конце октября число заболевших росло почти на 50 тыс. в сутки, к декабрю прирост сократился почти в пять раз. В Испании - втрое, примерно до 8 тыс. инфицированных в день.

Выше всего темпы распространения инфекции в Польше - за ноябрь число заболевших в стране возросло в 2,5 раза, до 1 млн. Но к концу месяца и здесь суточные показатели резко пошли вниз, опустившись до 9 тыс. новых случаев в день. На пике 23 ноября было зарегистрировано более 37 тыс. заразившихся.

В Италии число инфицированных в ноябре возросло сразу на 122%, в Германии - на 94%. И если в Италии заболеваемость к концу месяца снизилась почти вдвое, в Германии она держится на высоком уровне - около 15-20 тыс. заразившихся в сутки.

Подъем в Азии

В Азии показатели пошли в рост с середины ноября. В Индии после пика, который пришелся на середину сентября, заболеваемость серьезно снизилась, но коронавирус активизировался в Индонезии, Иране и Турции.

В Турции речь идет о взрывном росте числа заболевших - в сутки их выявляют втрое больше, чем в октябре, по 30 тыс. За месяц их количество в республике увеличилось на 76%.

В Иране к концу ноября число заразившихся возросло примерно на 50%, и каждый день там подтверждают в три раза больше случаев заражения, чем месяц назад. В Индонезии прирост за месяц превысил 30%.