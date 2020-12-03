Пенсионеры Бурятии получили 900 наборов в рамках проекта на средства президентского гранта

ТАСС, 3 декабря. Волонтеры и общественники в Бурятии за три месяца оказали комплексную помощь более чем тысяче пенсионеров в рамках проекта, организованного на средства президентского гранта. Пожилым людям доставили около 900 продуктовых наборов, волонтеры-психологи провели более 200 телефонных консультаций с одинокими или попавшими в трудную ситуацию людьми старшего возраста, сообщил ТАСС президент фонда "Триумф добра", руководитель проекта Григорий Обогоров.

"В проекте принимают участие 15 волонтеров, бывает, что они доставляют продукты и в выходные. В продуктовый набор входит 19 наименований, в том числе молочные продукты и колбасные изделия. Этот вид помощи является самым популярным среди людей старше 65 лет, однако, многие обращаются и к нашим психологам. Они провели уже более 200 звонков", - сказал руководитель проекта, отметив, что сам участвует в развозе продуктовой помощи, хотя ему за 70 лет.

С начала сентября волонтеры помогают людям старшего возраста, которые находятся на самоизоляции, с покупкой лекарств по назначению врача. Добровольцы при необходимости сопровождают пенсионеров на почту, в финансовые организации и медучреждения. Помогают старшему поколению и с ремонтом одежды, обуви, мобильных телефонов.

Общественники планируют продолжить работу и после окончания проекта, который завершится в конце декабря. "Уже сейчас сотрудники фонда пишут заявки на получение региональных и федеральных грантов, чтобы мы могли продолжить оказывать помощь. Многое будет зависеть от финансирования, но прекращать свою работу мы не собираемся", - добавил Обогоров.

До 31 января в республике сохраняется масочный режим, правила по социальному дистанцированию, запрет на массовые мероприятия. Для людей старше 65 лет действует режим самоизоляции.