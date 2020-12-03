Прибывающих в труднодоступные села Якутии обязали сдавать экспресс-тесты на коронавирус

"Граждане, прибывающие в отдаленные населенные пункты из районных центров и городов, будут сдавать экспресс-тесты на коронавирус по методу ИФА и ИХА. Это делается для того, чтобы не допустить завоза инфекции в села, не имеющие круглогодичного транспортного сообщения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в труднодоступном селе Эйик Оленекского района зафиксировали коронавирус после того, как началось движение по автозимнику.

За последние сутки в Якутии выявлено 214 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 110 - в Якутске. "Вице-премьер республики Ольга Балабкина анонсировала вакцинацию от коронавируса, которая начнется на следующей неделе. На днях в республику прибудут 200 таких доз. Первыми прививки получат медицинские работники, затем социальные работники", - добавили в пресс-службе. Балабкина также отметила, что указом главы Якутии на предприятиях общественного питания запрещено проведение мероприятий с участием групп более 15 человек.

Как сообщается в Telegram-канале регионального правительства, в Якутии развернуто более 3 тыс. мест для приема больных с новой коронавирусной инфекцией с оснащением 177 реанимационных коек. В Якутске функционируют свыше 1,8 тыс. коек. Благодаря федеральному и республиканскому правительствам и за счет пожертвований юридических фирм в период пандемии на закупки медицинского оборудования было выделено более 720 млн рублей.

По данным Минздрава Якутии, более 8 тыс. пациентов с новой коронавирусной инфекцией получили медицинскую помощь в амбулаторных условиях за счет финансовых средств резервного фонда регионального правительства.

Якутия находится на втором этапе снятия ограничений в условиях пандемии. Разрешены занятия спортом на улице с некоторыми ограничениями, можно совершать прогулки, одиночные или с членами семьи, работает ряд предприятий сферы услуг, открыты крупные магазины. В общественных местах и транспорте введен масочный режим, с ограничениями работают кафе и рестораны. Ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса продлены в Якутии до 15 января 2021 года. В Якутии, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, выявлено 20 487 случаев инфицирования, выздоровели 15 310 человек, умерли 309.