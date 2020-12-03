В Пермском крае с 12 декабря начнет курсировать "Горнолыжный экспресс"

ПЕРМЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Электропоезд "Горнолыжный экспресс", следующий из Перми до горнолыжного центра "Губаха", начнет курсировать с 12 декабря. Он будет отправляться в семь утра, а возвращаться около десяти часов вечера, сообщила в четверг пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖд) в Пермском регионе.

"С 12 декабря на Свердловской железной дороге по маршруту Пермь-1 - Углеуральская - Пермь-1 вновь начнет курсировать "Горнолыжный экспресс". Электропоезд будет курсировать по выходным дням. В поезде обустроены специальные места для размещения спортивного инвентаря (лыж, сноубордов). Для удобства пассажиров с маленькими детьми в одном из вагонов установлен мягкий и безопасный манеж", - сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, электропоезд будет доставлять пассажиров до станции Углеуральская, а затем до горнолыжного курорта можно будет добраться на автобусе. В пути предусмотрены остановки в черте Перми. Впервые "Горнолыжный экспресс" был запущен в декабре 2019 года, за прошедший зимний сезон он перевез 6,5 тыс. пассажиров.

Горнолыжный центр "Губаха" - один из самых популярных зимних курортов в Пермском крае, расположен на горе Крестовая (471,3 м над уровнем моря) на севере Прикамья. Для любителей активного отдыха предлагается порядка 20 трасс протяженностью от 100 до 2,6 тыс. м с максимальным перепадом высот 310 м, сноупарк, зоны фрирайда. Ежегодно здесь отдыхают не только местные жители, но и туристы из других регионов.