Полиция задержала участников преступной схемы продажи элитных участков под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции раскрыли мошенническую схему присвоения и продажи земельных участков вблизи Санкт-Петербурга, задержали двух человек, возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Сотрудниками экономической полиции задержаны двое участников данной схемы: председатель указанного дачного партнерства и его соучастник. Главным следственным управлением ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

По данным полиции, землю присваивали в дачном партнерстве в массиве Белоостров во Всеволожском районе Ленинградской области. Партнерству в 2010 и 2014 годах была предоставлена в аренду земля площадью более 80 га.

Полицейские считают, что двое задержанных несколько лет подыскивали малоимущих граждан и за небольшое вознаграждение в 2 тыс. рублей уговаривали их оформить доверенность на председателя дачного кооператива. Далее председатель обращался в местную администрацию, которая оформляла право собственности на землю на малоимущих граждан, а после этого документы переоформлялись с них на подставных лиц для дальнейшей продажи.

Как удалось установить полицейским, два года назад задержанные создали компанию, которая продавала участки, а также в интернете им удалось найти объявления о продаже двух земельных участков уже с домами, стоимость которых составляет 29,5 и 43 млн рублей. У задержанных также проведены обыски и изъяты документы.