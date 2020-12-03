Pfizer исключила передачу своей вакцины частным клиникам Британии в обозримом будущем

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Американская компания Pfizer исключила возможность попадания созданной совместно с германским партнером BioNTech вакцины в частный сектор Великобритании - все партии препарата направляются исключительно Национальной службе здравоохранения (NHS). Об этом заявил менеджер компании в Соединенном Королевстве Бен Осборн.

"Могу четко и уверенно сказать, что в обозримом будущем нет никаких планов по снабжению частного сектора [Британии] - [у него нет] никаких шансов", - цитирует Осборна в четверг газета Financial Times. "Социальная справедливость лежит в основе нашего решения поставлять продукцию только для NHS", - заявил он, после того как британское независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) первым в мире одобрило использование вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Цепочки поставок препарата Pfizer достаточно безопасны, для того чтобы предотвратить любую несанкционированную утечку вакцины на частный рынок, подчеркнул менеджер.

По словам основателя частной клиники Harley Street в Лондоне Марка Али, ему ежедневно звонят клиенты и интересуются тем, когда они смогут получить дозы вакцины от коронавируса. Он выразил надежду, что в начале следующего года "часть препарата [все же] может поступить на частный рынок". "Полагаю, что люди должны иметь возможность на реализацию права гражданской свободы", - сказал Али. "Но если правительство говорит, что вакцина не должна поступать в частную практику, если это закон, мы будем уважать это", - добавил медик.

По признанию главы Федерации независимых врачей Нила Хотона, он был бы "удивлен", если бы вакцину в ближайшем будущем можно было законным путем приобрести в частном порядке в Британии. Кроме того, у подавляющего числа частных клиник нет возможности обеспечить хранение и транспортировку вакцины Pfizer и BioNTech при температуре минус 70 градусов, отметил он.

Порядок вакцинации в Великобритании

Первыми вакцину смогут на следующей неделе получить медицинские работники и лица, проживающие в домах престарелых, проинформировал ранее министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Затем последовательно начнется вакцинация людей в различных возрастных группах. Согласно рекомендациям Совместного комитета по вакцинации и иммунизации, 56-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет привиться лишь на восьмом этапе - после того как будут провакцинированы жители более старшего возраста, а также лица от 16 до 64 лет, у которых высок риск смерти в случае заражения коронавирусом.

Как сообщила в среду пресс-секретарь главы правительства Аллегра Страттон, Джонсон не намерен в приоритетном порядке прививаться от коронавируса нового типа. Премьер не хотел бы вакцинироваться раньше, чем те люди, которые больше нуждаются в препарате, пояснила она.

В апреле премьер сам переболел коронавирусом. Тогда он провел неделю в больнице Лондона, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии, после чего признавался, что его жизнь была в опасности.

Всего из-за вызванных коронавирусом осложнений в Великобритании умерли 59 699 человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в стране достигло 1,65 млн.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".