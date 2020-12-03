Новый металлический монолит неизвестного происхождения появился в Калифорнии

Монолит схож с тем, который ранее был обнаружен в штате Юта, но затем пропал. Сейчас металлический столб высотой около трех метров находится на вершине горы Пайн-Маунтин поблизости от города Атаскадеро. О его появлении сообщили направлявшиеся на гору туристы.

Как уточняет издание, за последние недели аналогичная структура появлялась не только в Юте в США, но и в Румынии. В обоих случаях через несколько дней неизвестные сооружения исчезли. Главным отличием нового монолита от предшественников является то, что он не закреплен и, как отмечает издание, его можно опрокинуть на землю сильным ударом.

Газета предполагает, что появление идентичных монолитов в разных штатах США и за их пределами может быть частью какой-то рекламной кампании, однако пока никто из представителей бизнеса не объявил о своей причастности к этой акции. Представители Управления общественной безопасности Юты, где ранее было обнаружено это сооружение, тоже не уточняли, как и почему оно могло появиться. Один из пользователей Instagram Росс Бернардс утверждает, что стал свидетелем, как в конце ноября группа людей демонтировала монолит и увезла на специальной платформе.