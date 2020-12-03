Путин поздравил юристов России с профессиональным праздником

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил юридическое сообщество России с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Ваш труд в высшей степени востребован на всех направлениях нашей жизни. Сегодня невозможно представить процессы экономики, политики, работу предприятий, бизнеса, социальной сферы, общественных организаций без юридического обеспечения и сопровождения, - подчеркнул президент. - Везде, в любой отрасли ценятся, ставятся во главу угла такие качества юристов, как честность, ответственность, порядочность и, конечно, глубокие знания в области законодательства, умение применять их на практике, опираясь при этом на принципы морали и справедливости". "Такое сочетание профессионализма и нравственного долга отличает абсолютное большинство российских юристов и свидетельствует о вашей твердой приверженности верховенству права и заложенным в годы судебной реформы XIX века традициям отечественной юриспруденции", - отметил глава государства.

"Особых слов признательности заслуживают ее ветераны и государственные служащие, которые вносят значимый вклад в совершенствование работы органов и учреждений юстиции", - подчеркнул президент.

Путин назвал приоритетными задачами сообщества быть в авангарде развития и утверждения правового государства, уделять максимальное внимание повышению правовой культуры граждан, а также пожелал плодотворной работы, здоровья и благополучия.

3 декабря в России ежегодно отмечается День юриста, установленный указом президента РФ от 4 февраля 2008 года. Его отмечают все юристы, независимо от сферы их профессиональной деятельности: судьи, прокуроры, нотариусы, адвокаты, судебные приставы, ученые-правоведы, специалисты юридических служб коммерческих компаний.