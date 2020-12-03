Глава Минюста выразил недовольство ситуацией в российской адвокатуре

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции России Константин Чуйченко считает необходимым пересмотреть отношения государства и адвокатуры на фоне того, что ситуация в среде адвокатуры "не удовлетворяет". Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" в День юриста.

"То, что происходит на сегодняшний день в адвокатуре, нас, честно говоря, не удовлетворяет - надо об этом честно и откровенно сказать, - заметил Чуйченко. - И справедливости ради надо сказать, что профессиональное сообщество не очень само собой довольно, я имею в виду адвокатское сообщество".

"Поэтому надо думать и определять, в чем же суть отношений государства с адвокатурой, потому что адвокатура - это институт гражданского общества, который выполняет квазигосударственную функцию по представлению интересов наших граждан в различных делах. Соответственно, мне кажется, что государство может спрашивать и контролировать, насколько выполняет должным образом адвокатура свои поставленные задачи, - отметил министр. - При этом понятно, что мы никоим образом не должны поражать фундаментальный принцип деятельности адвокатуры - это независимость от государства".

Глава Минюста напомнил, что указ президента от 2004 года о деятельности Минюста определяет взаимоотношения между министерством и адвокатурой как контрольно-надзорные полномочия. "Мне кажется, это не совсем уже правильно. Мы в настоящее время как раз и работаем над тем, чтобы определить, в чем суть должна быть нашего взаимодействия", - добавил он.