Более 5 тыс. человек примут участие в образовательном форуме Минпросвещения в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек из 50 российских регионов примут участие в онлайн и офлайн мероприятиях форума "Современная образовательная среда: настоящее и будущее", который Минпросвещения РФ организует 4 и 5 декабря в Москве, сообщает в четверг пресс-служба министерства.

"В 20 пленарных сессиях, интерактивных лекциях, круглых столах, мастерских и онлайн мастер-классах примут участие более 5 000 человек из 50 регионов", - сказали в пресс-службе.

В рамках форума состоится запуск проекта "Новая образовательная среда". В его основе серия публичных мероприятий, сессий и мультиплатформенных интерактивов, которые позволят педагогам, родителям и учащимся напрямую подключаться к управленческим решениям в сфере образования.

"Помимо этого на форуме пройдет "Урок цифры" от Mail.ru Group на тему "Нейросети, коммуникации и образование", сессия "Как устроено питание в школе?", круглый стол "Новая образовательная среда: учитель + цифра", сессии "Секреты счастливых родителей" и "Как пережить школьную удаленку?", - добавили в пресс-службе.