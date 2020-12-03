Жители Архангельской области начали получать результаты тестов на коронавирус по СМС

"Больше сотни sms-оповещений за первые два декабрьских дня уже направлены на телефоны граждан, у которых по результатам тестов подтвержден диагноз COVID-19. Тестовые проверки работы сервиса sms-оповещений прошли успешно и, начиная с 5 декабря, он будет работать в полномасштабном режиме", - написал глава региона.

Цыбульский отметил, что большинство обращений, которые он получает от жителей региона, касаются как раз долгого ожидания результатов тестирования на коронавирус. "Оцифровываем этот процесс, чтобы люди с подтвержденным диагнозом как можно раньше оставались на самоизоляции и не допускали распространения болезни. В целом рассчитываем на то, что оптимизация процесса информирования даст нам возможность снизить нагрузку на медицинских работников, которые на протяжении долгих месяцев работают в напряженном режиме", - добавил он.

Параллельно региональное министерство связи, областной Минздрав и управление Роспотребнадзора проводят работу по тестированию и внедрению сервиса уведомлений жителей Архангельской области через Единый портал государственных услуг. После его запуска пользователи, сдавшие тесты на коронавирус в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать в личном кабинете портала сообщения о результатах тестирования. Загрузка результатов на портал будет происходить в течение одного дня после их получения.

Всего с начала пандемии в Архангельской области выявлено 32 411 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки было зарегистрировано 399 случаев. В настоящее время лечение проходит 8 231 человек, 24 069 - уже поправились, 389 пациентов умерли.