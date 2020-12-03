Пермский край ожидает поставку первой партии вакцины от коронавируса в ближайшее время

ПЕРМЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Пермского края ожидают в ближайшее время поставку вакцины от коронавируса, рассчитанную более чем на 2,2 тыс. человек. В первую очередь прививки поставят медперсоналу, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Instagram.

В конце сентября в Пермский край уже поступала пробная партия вакцины в количестве 42 доз, тогда прививки поставили некоторым врачам и эпидемиологам региона.

"Ждем в ближайшее время первую партию вакцины, рассчитанную на 2 249 человек, при двукратном введении. В первую очередь вакцинировать будут медперсонал. Из-за сложной системы хранения вакцина поступит в медучреждения Перми, Березников и Чайковского. Обязательно буду информировать вас о следующих поставках вакцины в регион", - написал он.

Махонин отметил, что вакцинация будет проходить в медучреждениях Перми, Березников и Чайковского, куда будут привозить врачей из отделений, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом. Кроме того, уже неделю жителям Прикамья с подтвержденным диагнозом "коронавирус" или "вирусная пневмония" бесплатно выдают необходимые лекарства.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей уже на следующей неделе. По его данным, в стране произведено порядка 2 млн доз вакцины. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре 2020 года, правительство в настоящее время оценивает возможность расширения состава приоритетных групп для вакцинации.

На утро 3 декабря в Пермском крае подтверждено 21 284 случая заражения коронавирусом, почти 15 тыс. человек выздоровели, на лечении в стационаре находятся свыше 2,1 тыс. пациентов, коэффициент заражения составляет 1 при норме не более 0,8. С начала пандемии после заражения коронавирусом в регионе умерли 659 человек, еще 351 пациент от сопутствующих заболеваний.