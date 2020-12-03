Уроженец Амурской области накопил штрафов ГИБДД на 3,5 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Судебные приставы Амурской области разыскали неплательщика штрафов ГИБДД, в отношении которого находилось более 1,4 тыс. исполнительных производств на общую сумму более 3,5 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов региона.

"На исполнении в отделении судебных приставов по Ивановскому району УФССП России по Амурской области находилось сводное исполнительное производство, в состав которого входило 1 465 исполнительных производств на общую сумму около 3,5 млн рублей в отношении гражданина, который вовремя не оплачивал штрафы ГИБДД. Должник по месту регистрации не проживает, официально не трудоустроен. В связи с чем сотрудником ведомства было вынесено постановление об исполнительном розыске должника", - говорится в сообщении.

Установлено, что административные правонарушения были совершены в Москве. Большая часть из них фиксировалась техническими средствами. В ходе разыскных мероприятий было установлено, что мужчина находится в Смоленской области. "При взаимодействии с сотрудниками УФССП России по Смоленской области предприняты меры к поиску злостного должника, в результате он был установлен, розыск прекращен. Исполнительные производства для исполнения переданы в Управление судебных приставов по Смоленской области", - заключили в ведомстве.

Возраст неплательщика, а также за какой период он накопил долг, пресс-служба ведомства не сообщает.