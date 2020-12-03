МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил юристов с профессиональным праздником, отметив, что они выполняют свою работу на самом высоком уровне. Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

"Благодаря вашей деятельности разрабатываются и принимаются важные законопроекты, которые направлены на развитие экономики и социальной сферы, устраняются избыточные административные барьеры для инвесторов, улучшается деловая активность. Вы выполняете свою работу на самом высоком профессиональном уровне, прикладывая все знания, опыт, - говорится в поздравлении. - А честность, беспристрастность, справедливость всегда остаются для вас главными принципами".

Премьер добавил, что современные реалии ставят перед юристами новые задачи, к которым относятся создание правовых условий для повышения открытости государственных органов, подготовка качественных, системных и понятных всем гражданам нормативных правовых актов. Мишустин особенно выделил также необходимость уделять внимание повышению правовой культуры граждан и подготовке высококвалифицированных специалистов для юридической отрасли.

Премьер отметил, что Александр II в 1864 подписал указ о создании суда "скорого, правого, милостивого и равного для всех подданных" в стране, тем самым положил начало реформированию судебной системы Российской империи, сформировал институты адвокатуры, нотариата и суда присяжных.

"И я искренне поздравляю с Днем юриста всех, кто посвятил себя служению Фемиде, кто стоит на страже верховенства права, защищает честь и достоинство людей, обеспечивает законные интересы бизнеса", - говорится в телеграмме.

3 декабря в России ежегодно отмечается День юриста, установленный указом президента РФ от 4 февраля 2008 года. Его отмечают все юристы, независимо от сферы их профессиональной деятельности: судьи, прокуроры, нотариусы, адвокаты, судебные приставы, ученые-правоведы, специалисты юридических служб коммерческих компаний.