Ржевский мемориал за пять месяцев посетили более 450 тыс. человек

ТАСС, 3 декабря. Ржевский мемориал советскому солдату за пять месяца с момента открытия посетили более 450 тыс. человек, причем за последний месяц прирост составил 150 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Музея Победы на Поклонной горе.

"Около 450 тысяч человек посетили Ржевский мемориал Советскому солдату за 5 месяцев с момента его открытия. Среди гостей комплекса, который является филиалом Музея Победы, - жители десятков регионов нашей страны", - сказали в пресс-службе. Ранее в музее сообщали, что за четыре месяца число посетителей достигло 300 тыс.

На территории мемориального комплекса действует интерактивный музей, посвященный истории боев на Ржевско-Вяземском направлении. Информационная система, установленная в музейном павильоне, содержит около 200 тыс. записей о красноармейцах, воевавших подо Ржевом. Работа по установлению имен героев этой масштабной битвы продолжается, подчеркнули в пресс-службе. "Несмотря на отдаленность от больших городов, памятник притягивает и, я уверен, всегда будет притягивать тысячи людей. Он занимает особое место в сердце каждого, кто здесь побывал", - приводят в пресс-службе слова директора Музея Победы Александра Школьника.

Помимо посетителей музейного комплекса, Ржевский мемориал привлек внимание поисковых отрядов. В этом году рядом с мемориалом впервые прошла поисковая экспедиция "Ржев. Калиниский фронт", в которой участвовали поисковики из 53 регионов России.

Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. Он построен на народные пожертвования на месте кровопролитных боев подо Ржевом в 1942-1943 годах. Его возведение началось в 2019 году, на насыпном десятиметровом кургане установлена скульптура солдата из бронзы высотой почти 25 метров и весом 200 тонн. Открытие мемориала состоялось 30 июня, в нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.