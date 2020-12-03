Настоятель монастыря Дадиванк в Карабахе выразил благодарность РФ за миротворческую миссию

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Настоятель монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе выражает благодарность России за ее миротворческую деятельность. Об этом сообщил в четверг ТАСС депутат Госдумы, первый зампредседателя организации "Боевое братство" Дмитрий Саблин по итогам поездки гуманитарной группы организации в монастырь.

Действующий монастырь Дадиванк находится в Кельбаджарском районе Карабаха, ранее по просьбе местных жителей российский миротворческий контингент выставил у него наблюдательный пост.

По данным Саблина, в монастыре живут шестеро монахов, "верующие имеют возможность приехать помолиться в монастырь, через район, переданный по соглашению азербайджанской стороне, их сопровождают российские миротворцы". "Совсем близко, не более, чем в 100 метрах, находятся посты азербайджанской армии, но на территорию монастыря, по словам временного настоятеля архимандрита Габриэля (Саркисяна), военные не заходят", - сказал депутат.

"Отец Габриэль выразил глубочайшую благодарность России. По его словам, он хотел бы передать братскую благодарность российской армии, политическую благодарность президенту России и духовную благодарность Патриарху Кириллу", - сообщил Саблин. По его словам, на вопрос о возможной помощи монастырю настоятель сказал, что "Россия уже помогла в самом главном, сохранив монастырь". Парламентарий также отметил, что "у монахов и миротворцев самые теплые отношения". "Ребята там стоят настоящие, крепкие и добрые", - добавил он.

Российские миротворцы показали представителям "Боевого братства" своего "помощника" - пса, который несколько дней ждал хозяев у сгоревшего дома в оставленном селе. "Ребята подзывали собаку, чтобы покормить, но пес не отходил от родного пепелища. Когда увидели, что собака обессилела и уже не встает, перенесли к себе, выходили. Теперь это не только всеобщий любимец, но и надежный помощник ночью - никто не пройдет незамеченным", - рассказал Саблин.

Кроме небольших подарков монахам и миротворцам, представители "Боевого братства" передали в дар монастырю икону из сирийской Маалюли, монастыри которой тоже знают, что такое война, сообщил депутат. К Рождеству вместе с московским храмом Воскресения Словущего на Успенском вражке организация планирует отправить миротворцами и насельникам монастыря подарки.