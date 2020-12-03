CNN: Буш, Клинтон и Обама публично сделают прививки от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Бывшие президенты США Джордж Буш - младший, Билл Клинтон и Барак Обама выразили готовность публично привиться от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN .

"Бывшие президенты США надеются, что информационная кампания по укреплению уверенности в безопасности и эффективности вакцины даст мощный сигнал общественности", - указывает телеканал.

Ранее желание заснять на камеру процесс введения вакцины выразил 59-летний Барак Обама. Он пояснил, что таким образом надеется показать свой уровень доверия американским ученым. Обама пояснил, что если директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи признает вакцину безопасной, он готов ее сделать, отмечает CNN.

По его данным, в свою очередь Джордж Буш - младший заявил Фаучи и координатору Белого дома по борьбе с распространением нового коронавируса Деборе Биркс о готовности продвигать вакцину против нового коронавируса среди американцев.

"Несколько недель назад Буш просил меня сообщить Фаучи и Биркс о его готовности в нужный момент способствовать популяризации вакцинации,- приводит CNN слова Фредди Форда, помощника 74-летнего бывшего президента. - Сначала вакцина должна быть признана безопасной и распределена среди приоритетных групп населения. Потом Буш встанет в очередь за своей вакциной и с радостью привьется на камеру".

Аналогичные пожелания высказал и 74-летний Билл Клинтон. "Клинтон определенно будет привит сразу, как только вакцина будет доступна для него, согласно очередности, определенной специалистами системы здравоохранения. Он намерен привиться публично в надежде на то, что американцы последуют его примеру", - рассказал пресс-секретарь бывшего главы государства Анхель Урена.