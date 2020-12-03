В России за сутки выявили 28 145 заразившихся коронавирусом. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 28 145, что является максимумом с начала пандемии. Общее количество инфицированных выросло до 2 375 546, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост увеличился до 1,2%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,2%), Ханты-Мансийском АО, Республике Дагестан, Республике Марий Эл (0,6%). В настоящее время в России болеют 474 088 человек.

Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 29 502, это максимум с начала пандемии. Всего уже выздоровел 1 859 851 человек. Согласно данным штаба, число вылечившихся за сутки пациентов вновь превысило количество заразившихся. Доля выздоровевших увеличилась до 78,3%. За сутки выписаны по выздоровлению 2 940 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 034 - в Московской области, 593 - в Якутии, 502 - в Архангельской области, 485 - в Тюменской области.

Число летальных исходов за сутки возросло на 554 против 589 днем ранее. Всего от инфекции умерли 41 607 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,75%, следует из данных штаба. В частности, за сутки были зарегистрированы 69 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 36 - в Московской области, 30 - в Красноярском крае, 26 - в Ростовской области, по 16 - в Пермском крае и Воронежской области.

География

Главным очагом эпидемии в России остается Москва, где за минувшие сутки выявили 7 750 новых случаев заражения - 27,5% всех в стране. Это близко к максимуму за все время пандемии, зафиксированному 27 ноября - тогда стало известно о 7 918 инфицированных.

В Санкт-Петербурге подтвердили 3 692 случая (13,1%), что также близко к максимальному значению. Прирост числа заболевших в городе в последнюю неделю стабилизировался на уровне 3 700 в сутки после стремительного подъема заболеваемости, начавшегося больше месяца назад.

В Подмосковье количество выявляемых случаев продолжает расти, во второй раз за два дня обновив максимум с начала пандемии: если в среду штаб сообщал о 1 148 заболевших в области, то в четверг - о 1 193 (4,2%).

Таким образом, на эти три региона пришлась почти половина подтвержденных за сутки случаев в России. В Нижегородской области, занимающей четвертое место в стране по числу заболевших, заразился еще 481 человек, что стало для нее самым большим приростом за время пандемии, а в Свердловской - 382. Между ними в четверг расположились Архангельская область и Карелия, власти которых сообщили о 399 и 472 новых случаях соответственно.